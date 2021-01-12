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У Китаї випустили стильний
пікап для молоді (фото)

У Китаї випустили стильний пікап для молоді (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:27

У Китаї випустили стильний пікап для молоді (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Wuling Motors випустить новий пікап, орієнтовані на молоду публіку.

Дивися повний текст У Китаї випустили стильний пікап для молоді (фото).
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