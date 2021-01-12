Китайська компанія Wuling Motors випустить новий пікап, орієнтовані на молоду публіку.
Дивися повний текст У Китаї випустили стильний пікап для молоді (фото).
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:27
У Китаї випустили стильний пікап для молоді (фото)
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Дивися повний текст У Китаї випустили стильний пікап для молоді (фото).
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