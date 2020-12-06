Про це заявив економіст Борис Кушнірук.
Дивися повний текст Впровадження накопичувальної пенсійної системи недоречне через слабкість економіки в Україні, - Кушнірук.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:03
Впровадження накопичувальної пенсійної системи недоречне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Впровадження накопичувальної пенсійної системи недоречне через слабкість економіки в Україні, - Кушнірук.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:03
Кстати, огромное количество чиновником разных мастей неуместно по той же причине. Хотя жизненный опыт подсказывает, что это собственно одна из причин слабой экономики.
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