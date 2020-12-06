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Впровадження накопичувальної
пенсійної системи недоречне...

Впровадження накопичувальної пенсійної системи недоречне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:03

Впровадження накопичувальної пенсійної системи недоречне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

Дивися повний текст Впровадження накопичувальної пенсійної системи недоречне через слабкість економіки в Україні, - Кушнірук.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:03

Кстати, огромное количество чиновником разных мастей неуместно по той же причине. Хотя жизненный опыт подсказывает, что это собственно одна из причин слабой экономики.
alex_dvornichenko
 
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