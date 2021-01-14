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Держава накопичила майже 5 млрд
боргів за судовими рішеннями

Держава накопичила майже 5 млрд боргів за судовими рішеннями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:20

Держава накопичила майже 5 млрд боргів за судовими рішеннями

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 19 січня поточного року Державній казначейській службі на виконання судових рішень, гарантованих державою, потрібно майже 4,96 млрд грн. Про це свідчить інформація на сайті відомства.

Дивися повний текст Держава накопичила майже 5 млрд боргів за судовими рішеннями.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:20

А на этот год предусмотрено 100 млн грн ...
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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