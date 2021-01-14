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Держава накопичила майже 5 млрд боргів за судовими рішеннями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 19 січня поточного року Державній казначейській службі на виконання судових рішень, гарантованих державою, потрібно майже 4,96 млрд грн. Про це свідчить інформація на сайті відомства.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:20
А на этот год предусмотрено 100 млн грн ...
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