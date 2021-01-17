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Nestle інвестує понад $787 млн у відповідальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарська Nestle SA, один з найбільших у світі виробників продуктів харчування, планує в найближчі десять років направити понад 700 млн швейцарських франків ($ 787 млн) на сталий розвиток свого популярного бренду кави Nescafe, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Nestle інвестує понад $787 млн у відповідальне виробництво кави Nescafe
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:42
Давно пора что то делать с пластмассовым вкусом растворимого кофе Нескафе
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