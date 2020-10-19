Якщо ви змінили своє по батькові, то варто обміняти і ваші посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Дивися повний текст Як водію обміняти права і техпаспорт в разі зміни по батькові.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:44
Як водію обміняти права і техпаспорт в разі зміни по...
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Дивися повний текст Як водію обміняти права і техпаспорт в разі зміни по батькові.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:45
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