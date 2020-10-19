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Як водію обміняти права і
техпаспорт в разі зміни по...

Як водію обміняти права і техпаспорт в разі зміни по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:44

Як водію обміняти права і техпаспорт в разі зміни по...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви змінили своє по батькові, то варто обміняти і ваші посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Дивися повний текст Як водію обміняти права і техпаспорт в разі зміни по батькові.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:45

Карантинные мероприятия в СЦ МВД - эльдорадо для этих любителей коррупции. Записаться в очередь невозможно. Все заставляют делать через "бегунков"
tempepiro
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