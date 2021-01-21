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СБУ затримала функціонера
"Київводоканалу", виламавши...

СБУ затримала функціонера "Київводоканалу", виламавши...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:48

СБУ затримала функціонера "Київводоканалу", виламавши...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України 21 січня затримали на хабарі заступника начальника одного з департаментів ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал". Про це йдеться в повідомленні відомства.

Дивися повний текст СБУ затримала функціонера \"Київводоканалу\", виламавши двері в офісі компанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:48

Интересно, за сколько $ этот функционер "Киевводоканала" теперь откупится. Ведь ни для кого не секрет - сидеть он не будет.
tempepiro
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