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Вартість квартир на вторинці
в Києві з 2014 року...

Вартість квартир на вторинці в Києві з 2014 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:12

Вартість квартир на вторинці в Києві з 2014 року...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва склала 42 846 грн/кв.м.

Дивися повний текст Вартість квартир на вторинці в Києві з 2014 року збільшилась на 53%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:12

Так что получается? Рынок перекуплен? Теперь будет падать?
finuser382
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