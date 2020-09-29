У грудні 2020 року середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва склала 42 846 грн/кв.м.
Дивися повний текст Вартість квартир на вторинці в Києві з 2014 року збільшилась на 53%.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:12
Вартість квартир на вторинці в Києві з 2014 року...
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Дивися повний текст Вартість квартир на вторинці в Києві з 2014 року збільшилась на 53%.
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