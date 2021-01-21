У січні 2021 року кількість розміщених резюме в IT-сфері на 30% перевищила кількість розміщених вакансій.
Дивися повний текст В Україні IT-фахівців, які шукають роботу, більше, ніж вакансій.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:23
В Україні IT-фахівців, які шукають роботу, більше, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні IT-фахівців, які шукають роботу, більше, ніж вакансій.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:23
большинство работодателей предпочитает специалистов, у которых от 1 до 3 лет опыта работы (51%);
ну еще бы - продать джуна/миддла как синьора - основной гешефтмейкер украиинского IT
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