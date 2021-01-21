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В Україні IT-фахівців, які
шукають роботу, більше, ніж...

В Україні IT-фахівців, які шукають роботу, більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:23

В Україні IT-фахівців, які шукають роботу, більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2021 року кількість розміщених резюме в IT-сфері на 30% перевищила кількість розміщених вакансій.

Дивися повний текст В Україні IT-фахівців, які шукають роботу, більше, ніж вакансій.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 11:23

большинство работодателей предпочитает специалистов, у которых от 1 до 3 лет опыта работы (51%);

ну еще бы - продать джуна/миддла как синьора - основной гешефтмейкер украиинского IT
cohan
 
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