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"Слуги народу" запропонували
карати українців за сексизм

"Слуги народу" запропонували карати українців за сексизм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:25

"Слуги народу" запропонували карати українців за сексизм

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради збираються карати українців за прояви сексизму штрафами та адміністративною відповідальністю. Відповідні законопроекти вже з'явилися на сайті парламенту під номерами 4598 і 4599.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:25

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