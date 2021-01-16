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Українці зможуть взяти житло в іпотеку під фіксовану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Для того, аби вийти на європейський рівень забезпечення сучасним і якісним житлом, де на одного мешканця приходиться біля 60 кв. м, треба побудувати мінімум 2 млрд квадратних метрів житлової нерухомості.
Дивися повний текст Українці зможуть взяти житло в іпотеку під фіксовану ставку 7% — Парцхаладзе
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:57
И кто заплатит за этот банкет?:))
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noxfox70
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:23
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