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Українці зможуть взяти житло
в іпотеку під фіксовану...

Українці зможуть взяти житло в іпотеку під фіксовану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:57

Українці зможуть взяти житло в іпотеку під фіксовану...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, аби вийти на європейський рівень забезпечення сучасним і якісним житлом, де на одного мешканця приходиться біля 60 кв. м, треба побудувати мінімум 2 млрд квадратних метрів житлової нерухомості.

Дивися повний текст Українці зможуть взяти житло в іпотеку під фіксовану ставку 7% — Парцхаладзе.
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И кто заплатит за этот банкет?:))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:23

Ржунимагу)
novoselovserhiy
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