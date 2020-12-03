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За скільки часу українці
можуть назбирати на власне...

За скільки часу українці можуть назбирати на власне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:22

За скільки часу українці можуть назбирати на власне...

Пропонуємо до обговорення:
Мати власне житло чи не найзаповітніша мрія багатьох українців, адже назбирати на квартиру в наш час не так просто.

Дивися повний текст За скільки часу українці можуть назбирати на власне житло (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:22

Щось не бачив на Finance.ua такого опитування.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:34

Як мінімум все в кучу не треба збивати.
є різний дохід
є витрати(і паралельна оренда сильно гальмує процес)
є вартість конкретного житла (від первинного економу до вторинного бізнес класу )
І є конкретна людина, яка може відверто розбалансовано компонувати ці три пункти.
RomanM
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