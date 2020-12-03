Мати власне житло чи не найзаповітніша мрія багатьох українців, адже назбирати на квартиру в наш час не так просто.
Дивися повний текст За скільки часу українці можуть назбирати на власне житло (опитування).
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:22
За скільки часу українці можуть назбирати на власне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За скільки часу українці можуть назбирати на власне житло (опитування).
Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:34
Як мінімум все в кучу не треба збивати.
є різний дохід
є витрати(і паралельна оренда сильно гальмує процес)
є вартість конкретного житла (від первинного економу до вторинного бізнес класу )
І є конкретна людина, яка може відверто розбалансовано компонувати ці три пункти.
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