RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Комітет ВР схвалив послаблення
для власників авто на...

Комітет ВР схвалив послаблення для власників авто на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:45

Комітет ВР схвалив послаблення для власників авто на...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 21 січня, комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив законопроект №3704-д. Він повинен врегулювати кризу, яка склалася між власниками нерозмитнених авто і поліцією, яка їх штрафує.

Дивися повний текст Комітет ВР схвалив послаблення для власників авто на єврономерах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:45

Дичь. Поощрение заведомых нарушителей закона ни к чему хорошему не приведет, + сама формула (и заложенные в ней ставки налога) абсурдная и имеет кучу дыр для злоупотреблений.
Надеюсь депутанам хватит здравого смысла не принимать этот бред, или хотя-бы существенно доработать.
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 28.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників... 1, 2
R2 » Сер 20 січ, 2021 17:14
15 1044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2021 15:38
petrenko_olvas
У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 28 гру, 2020 11:54
63 4027
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 22:56
vitaliy_berdinskikh
Названо середній вік "пригнаних" авто в Україні
R2 » Нед 27 гру, 2020 01:07
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 01:07
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.