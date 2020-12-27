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Комітет ВР схвалив послаблення для власників авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:45
Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 21 січня, комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив законопроект №3704-д. Він повинен врегулювати кризу, яка склалася між власниками нерозмитнених авто і поліцією, яка їх штрафує.
Дивися повний текст Комітет ВР схвалив послаблення для власників авто на єврономерах
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:45
Дичь. Поощрение заведомых нарушителей закона ни к чему хорошему не приведет, + сама формула (и заложенные в ней ставки налога) абсурдная и имеет кучу дыр для злоупотреблений.
Надеюсь депутанам хватит здравого смысла не принимать этот бред, или хотя-бы существенно доработать.
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panzershreck1921
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