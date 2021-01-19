Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови про компенсації споживачам, які встановили електроопалення.
Дивися повний текст Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання електроенергії.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 17:33
Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання електроенергії.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 17:33
не населению, а олигархам которые получат повышенную суперприбыль от повышения тарифов. Ведь компенсации уйдут не на личные расходы граждан, а на оплату завышенных тарифов.
А платятся эти компенсации олигархам за счет налогоплательщиков, тоесть тех самых граждан, которые кроме налогов будут вынуждены платить более дорогие тарифы.
Тоесть правительство отберет 1.4 миллиарда гривен из кармана налогоплательщиков и отдаст их олигархам, чтобы они могли удерживать высокие тарифы для налогоплательщиков.
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