RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд компенсує населенню 1,4
мільярда через подорожчання...

Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 17:33

Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови про компенсації споживачам, які встановили електроопалення.

Дивися повний текст Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання електроенергії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92201
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 17:33

не населению, а олигархам которые получат повышенную суперприбыль от повышения тарифов. Ведь компенсации уйдут не на личные расходы граждан, а на оплату завышенных тарифов.

А платятся эти компенсации олигархам за счет налогоплательщиков, тоесть тех самых граждан, которые кроме налогов будут вынуждены платить более дорогие тарифы.

Тоесть правительство отберет 1.4 миллиарда гривен из кармана налогоплательщиков и отдаст их олигархам, чтобы они могли удерживать высокие тарифы для налогоплательщиков.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 26.02.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю
R2 » Сер 20 січ, 2021 14:31
5 1684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2021 10:42
Ratatui
Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни
R2 » Сер 20 січ, 2021 14:52
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 20:58
vitaliian
Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати
R2 » Вів 19 січ, 2021 06:50
9 647
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 09:43
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (642)
22.01.2021 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.