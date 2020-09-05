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Закінчується термін дії
контракту з головою правління...

Закінчується термін дії контракту з головою правління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 17:38

Закінчується термін дії контракту з головою правління...

Пропонуємо до обговорення:
23 січня закінчується термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював банк протягом останніх трьох років.

Дивися повний текст Закінчується термін дії контракту з головою правління ПриватБанку.
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