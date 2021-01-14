З 1 лютого до 31 березня гранична ціна газу для населення складе 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запропонував знижку на газ для населення: названо умови.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:40
"Нафтогаз" запропонував знижку на газ для населення:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запропонував знижку на газ для населення: названо умови.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:40
экономически обоснованную цену давать нужно, а не мифические "скидки".
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