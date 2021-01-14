RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" запропонував знижку
на газ для населення:...

"Нафтогаз" запропонував знижку на газ для населення:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:40

"Нафтогаз" запропонував знижку на газ для населення:...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого до 31 березня гранична ціна газу для населення складе 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запропонував знижку на газ для населення: названо умови.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92202
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:40

экономически обоснованную цену давать нужно, а не мифические "скидки".
Марта
 
Повідомлень: 191
З нами з: 24.11.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін знизив ціни на газ для населення 1, 2
R2 » Пон 18 січ, 2021 11:26
16 1154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2021 10:46
olenikanatolij
«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн 1, 2
R2 » Чет 14 січ, 2021 10:08
12 763
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 21:40
ruvex
Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази
R2 » Чет 14 січ, 2021 17:38
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 17:39
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (645)
22.01.2021 19:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.