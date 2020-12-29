Міністерство енергетики пропонувало більш системне регулювання вартості газу для побутових споживачів.
Дивися повний текст Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ, – Вітренко.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:02
Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ, – Вітренко.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:02
кончается январь через две недели ваш газ ни кому не надо....
опять будете плакать что делать... население вымирает производства ноль....
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