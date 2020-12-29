RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерго пропонувало інше
рішення щодо тарифів на газ,...

Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:02

Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики пропонувало більш системне регулювання вартості газу для побутових споживачів.

Дивися повний текст Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ, – Вітренко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92204
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:02

кончается январь через две недели ваш газ ни кому не надо....
опять будете плакать что делать... население вымирает производства ноль....
yil56
 
Повідомлень: 169
З нами з: 24.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки
R2 » Чет 21 січ, 2021 14:32
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 14:32
Rainbow
День фінансів: мінус 44% за газ, плюс до тарифів у Києві
R2 » Вів 12 січ, 2021 23:54
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 23:54
8889999
У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію... 1, 2
R2 » Вів 29 гру, 2020 15:14
19 2549
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 22:24
nitro5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92519)
22.01.2021 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.