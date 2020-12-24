Засновник компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск пообіцяв заплатити 100 мільйонів доларів творцям найкращої технології з уловлення та зберігання вуглекислого газу.
Дивися повний текст Маск пообіцяв нагороду в 100 млн доларів за новацію.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:20
Маск пообіцяв нагороду в 100 млн доларів за новацію
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Дивися повний текст Маск пообіцяв нагороду в 100 млн доларів за новацію.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:29
Да это дерево сосна высаживали где васновном работали огромные заводы в СССР походу это делали с целью чистки воздуха они впитуют углекислый и выробатуют чистый кислород
Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:42
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