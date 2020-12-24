RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск пообіцяв нагороду в
100 млн доларів за новацію

Маск пообіцяв нагороду в 100 млн доларів за новацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:20

Маск пообіцяв нагороду в 100 млн доларів за новацію

Пропонуємо до обговорення:
Засновник компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск пообіцяв заплатити 100 мільйонів доларів творцям найкращої технології з уловлення та зберігання вуглекислого газу.

Дивися повний текст Маск пообіцяв нагороду в 100 млн доларів за новацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92205
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:20

Для этого есть дерево сосна
romanroslik93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:29

Да это дерево сосна высаживали где васновном работали огромные заводы в СССР походу это делали с целью чистки воздуха они впитуют углекислый и выробатуют чистый кислород
romanroslik93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:42

  romanroslik93 написав:Да это дерево сосна высаживали где васновном работали огромные заводы в СССР походу это делали с целью чистки воздуха они впитуют углекислый и выробатуют чистый кислород


впитуют и выробатуют? :mrgreen:
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 20.05.08
Подякував: 151 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Suzuki готує преміальний кросовер за 8 тисяч доларів
R2 » П'ят 01 січ, 2021 09:34
2 573
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 14:44
kolay_venchagov
Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової...
R2 » Суб 02 січ, 2021 01:46
2 347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 04:15
Амвросий
Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...
R2 » Чет 24 гру, 2020 09:49
2 200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 14:57
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (646)
22.01.2021 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.