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Пів мільйона киян можуть
безкоштовно отримати вакцину...

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:13

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...

Пропонуємо до обговорення:
Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці.

Дивися повний текст Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:13

Бред сивой кобылы.....
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