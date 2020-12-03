Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці.
Дивися повний текст Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:13
Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Дивися повний текст Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу.
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