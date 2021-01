Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...

Додано: Нед 24 січ, 2021 22:46

_hunter написав: Я у вас уже в "паралельной" ветке подтверждения этого бреда просил. Попрошу еще и тут...

Вот тут Канада говорит о частніх поставках:

https://bc.ctvnews.ca/federal-health-mi ... -1.5228451

Вот тут Австралия:

https://theconversation.com/you-may-be- ... ice-149972

Где-то читал такую же новость про мэра то ли NY то ли Chicago... Я у вас уже в "паралельной" ветке подтверждения этого бреда просил. Попрошу еще и тут...Вот тут Канада говорит о частніх поставках:Вот тут Австралия:Где-то читал такую же новость про мэра то ли NY то ли Chicago...

“Our COVID-19 vaccine contract is with the federal government,” a spokesperson for Pfizer

Канада ничего не говорит.Вот в первой же ссылке перешел и читаю. И там однозначно же вроде так написано, что в правительстве ответили на желание частной организации в будущем закупить вакцины,что они не имеют полномочий запрещать им это сделать. “We don't have any mechanisms to block corporations from purchasing on a private, contractual basis with corporations around the world,"Но а в чем был вопрос? Началось с того, что некая организация сказала,И там в статье же прямо написано:Это тоже "бред"? Ну тогда и ладно.Тут и без перевода все понятно