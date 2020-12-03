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Пів мільйона киян можуть
безкоштовно отримати вакцину...

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:26

  LOKY написав:Во многих странах большинство населения против этой вакцины). Штаты, Франция, Поляки, Россия, Украина и т.д. Новости хоть почитайте что ли.

Уже вместо Украины - многие страны :) . А пруфы хоть какие-то есть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:40

  LOKY написав:Каким людям нужна? Мне и всем кого я знаю она не нужна.


А вы входите в "определенные категории людей, для которых она будет
применяться исключительно бесплатно"?
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 19:50

  BIGor написав:
  LOKY написав:Во многих странах большинство населения против этой вакцины). Штаты, Франция, Поляки, Россия, Украина и т.д. Новости хоть почитайте что ли.

Уже вместо Украины - многие страны :) . А пруфы хоть какие-то есть?

Я нигде не писал ничего про Украину, я писал про своих знакомых или вы не читая уже что-то обсуждаете. А пример других стран привел на вашу скептическую реплику. На лиге была статья с этой информацией.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 21:10

  LOKY написав:
  BIGor написав:
  LOKY написав:Во многих странах большинство населения против этой вакцины). Штаты, Франция, Поляки, Россия, Украина и т.д. Новости хоть почитайте что ли.

Уже вместо Украины - многие страны :) . А пруфы хоть какие-то есть?

Я нигде не писал ничего про Украину, я писал про своих знакомых или вы не читая уже что-то обсуждаете. А пример других стран привел на вашу скептическую реплику. На лиге была статья с этой информацией.

Так пруфы "о многих странах" будут или нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:46

  _hunter написав:Я у вас уже в "паралельной" ветке подтверждения этого бреда просил. Попрошу еще и тут...
Вот тут Канада говорит о частніх поставках:
https://bc.ctvnews.ca/federal-health-mi ... -1.5228451
Вот тут Австралия:
https://theconversation.com/you-may-be- ... ice-149972
Где-то читал такую же новость про мэра то ли NY то ли Chicago...

Канада ничего не говорит.
Вот в первой же ссылке перешел и читаю. И там однозначно же вроде так написано, что в правительстве ответили на желание частной организации в будущем закупить вакцины,что они не имеют полномочий запрещать им это сделать. “We don't have any mechanisms to block corporations from purchasing on a private, contractual basis with corporations around the world,"

Но а в чем был вопрос? Началось с того, что некая организация сказала, что она «заинтересована в обеспечении вакцины, когда и если она будет доступна для частной покупки».

И там в статье же прямо написано:
“Our COVID-19 vaccine contract is with the federal government,” a spokesperson for Pfizer
Это тоже "бред"? Ну тогда и ладно.
Тут и без перевода все понятно :idea:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 23:19

  _hunter написав:Я у вас уже в "паралельной" ветке подтверждения этого бреда просил. Попрошу еще и тут...
Вот тут Канада говорит о частніх поставках:
https://bc.ctvnews.ca/federal-health-mi ... -1.5228451
Вот тут Австралия:
https://theconversation.com/you-may-be- ... ice-149972
Где-то читал такую же новость про мэра то ли NY то ли Chicago...


Сами-то статью про Австралию читали?
Кроме намерений и объяснений почему нельзя это делать приватным образом там ничего не написано.
Да в Австралии без рецепта врача к которому попадете только после страховки вы аспирина в аптеке не купите
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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