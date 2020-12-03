Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...

Уже вместо Украины - многие страны . А пруфы хоть какие-то есть?
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Додано: Суб 23 січ, 2021 18:26
Додано: Суб 23 січ, 2021 18:40
Додано: Суб 23 січ, 2021 19:50
Я нигде не писал ничего про Украину, я писал про своих знакомых или вы не читая уже что-то обсуждаете. А пример других стран привел на вашу скептическую реплику. На лиге была статья с этой информацией.
Додано: Суб 23 січ, 2021 21:10
Так пруфы "о многих странах" будут или нет?
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:46
Канада ничего не говорит.
Вот в первой же ссылке перешел и читаю. И там однозначно же вроде так написано, что в правительстве ответили на желание частной организации в будущем закупить вакцины,что они не имеют полномочий запрещать им это сделать. “We don't have any mechanisms to block corporations from purchasing on a private, contractual basis with corporations around the world,"
Но а в чем был вопрос? Началось с того, что некая организация сказала, что она «заинтересована в обеспечении вакцины, когда и если она будет доступна для частной покупки».
И там в статье же прямо написано:
“Our COVID-19 vaccine contract is with the federal government,” a spokesperson for Pfizer
Это тоже "бред"? Ну тогда и ладно.
Тут и без перевода все понятно
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 24 січ, 2021 23:19
Сами-то статью про Австралию читали?
Кроме намерений и объяснений почему нельзя это делать приватным образом там ничего не написано.
Да в Австралии без рецепта врача к которому попадете только после страховки вы аспирина в аптеке не купите
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