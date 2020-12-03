Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...

Ааа!!! -- вот теперь понял!!!
-- Кличко заявляет от том, что _в будущем_ будет вакцинировать киевлян.
в ответ (как контр-аргумент) -- идет заяление про "практического настоящего".
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Додано: Пон 25 січ, 2021 12:54
Ааа!!! -- вот теперь понял!!!
-- Кличко заявляет от том, что _в будущем_ будет вакцинировать киевлян.
в ответ (как контр-аргумент) -- идет заяление про "практического настоящего".
Додано: Пон 25 січ, 2021 15:05
А человек утверждает, что это нивазможна:
Каким образом она там будет продаваться частными компаниями если тут же в статье написано что это противоречит и медицинской этики и практике из-за которой врач может элементарно потерять лицензию, и морали, и рискам для здоровья пациента?
Где описанный механизм прививки от главного терапевта-проверяльщика поступающих лекарств? Он уже согласовал свои заявления с Office of Health Protection and Response, Australian Government Department of Health ?
А думать не нужно.
В статье ведь прямо написано
Companies cannot advertise prescription-only products, including vaccines, to the public in Australia
что вакцины без рецепта вы не купите.
Кроме того, в отличие от вас у меня сын практикующий врач в королевской больнице Мельбурна, поэтому когда там начнется вакцинация в феврале-марте я узнаю продают ли ее какие-то компании частным образом через государственные или частные клиники или нет
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