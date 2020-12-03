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Пів мільйона киян можуть
безкоштовно отримати вакцину...

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:54

  EKO написав:
  _hunter написав:будут поставки

Ну когда то и на Марсе будут корабли Маска :?
Я оперирую категорией практического настоящего, а вы теоретического будущего.
Разницу вообще не чувствуете? :roll:

На сегодняшний день ни одна подобная вакцина не продается в частные компании. ...

Ааа!!! -- вот теперь понял!!!

-- Кличко заявляет от том, что _в будущем_ будет вакцинировать киевлян.
в ответ (как контр-аргумент) -- идет заяление про "практического настоящего". :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:05

  shapo написав:Сами-то статью про Австралию читали?
Кроме намерений и объяснений почему нельзя это делать приватным образом там ничего не написано.



  _hunter написав:Что не так? -- Джон прямо говорит -- будут поставки "мимо" гос-контрактов.
At the same time, the head of the Therapeutic Goods Administration (TGA), John Skerritt, has noted manufacturers will also be able to sell vaccines privately:
We live in a free market economy […] There’s nothing stopping companies as long as they have the TGA approval to put that vaccine on the market in Australia.

А человек утверждает, что это нивазможна:
  EKO написав:Вакцины сейчас продаются исключительно на уровне правительств - странам, не частным компаниям и даже не мэрам.


Каким образом она там будет продаваться частными компаниями если тут же в статье написано что это противоречит и медицинской этики и практике из-за которой врач может элементарно потерять лицензию, и морали, и рискам для здоровья пациента?
Где описанный механизм прививки от главного терапевта-проверяльщика поступающих лекарств? Он уже согласовал свои заявления с Office of Health Protection and Response, Australian Government Department of Health ?



  shapo написав:Да в Австралии без рецепта врача к которому попадете только после страховки вы аспирина в аптеке не купите



  _hunter написав:Я думаю, что глава австралийской TGA чуть больше разбирается -- что в них в Австралии можно купить, а что нельзя. Но может быть он и ошибается...

А думать не нужно.
В статье ведь прямо написано
Companies cannot advertise prescription-only products, including vaccines, to the public in Australia
что вакцины без рецепта вы не купите.
Кроме того, в отличие от вас у меня сын практикующий врач в королевской больнице Мельбурна, поэтому когда там начнется вакцинация в феврале-марте я узнаю продают ли ее какие-то компании частным образом через государственные или частные клиники или нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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