Додано: Вів 26 січ, 2021 16:02

22.01.2021,

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу



- А сколько это будет стоить?

И кто будет обилечивать?



А украинцам пора задуматься о создании собственного Государства.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.