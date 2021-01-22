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Пів мільйона киян можуть
безкоштовно отримати вакцину...

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:38

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:1) Зачем верить, просветите что знаете ещё о австралийской медицине кроме этой статьи
2) "Компания не может рекламировать препараты отпускаемые по рецепту"
Про протоколы медицинские слышать не приходилось и страховую медицину?Без них можно выписать рецепт?

1) вы, похоже, намека не поняли:
>>> Верю. Честно-честно. Больше можете не ляпать.
-- поэтому напишу прямо: ничего не знаю и знать не хочу.
2) >>> Про протоколы медицинские слышать не приходилось и страховую медицину?Без них можно выписать рецепт?
Аргументы становятся все более странными... -- зачем выписывать рецепт "без них" -- если можно выписать рецепт с ними? -- на те же вакцины от гриппа рецепты "как-то" умудряются выписывать -- чем корона хуже?


Тяжела доля тролля от власти - ничего не знает, но в любую дискуссию вынужден лезть включая свою убогую фантазию.
Не привезёт в Киев боксер никакую вакцину как не привёл никаких инвестиций хотя намекал когда лез в мэры.
Все на что он способен это взять откат за протекцию на бюджетные средства

Ага -- вижу аргументы закончились -- началась песня старого комуняки с переходом не личности :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:14

  _hunter написав:
  shapo написав:
Тяжела доля тролля от власти - ничего не знает, но в любую дискуссию вынужден лезть включая свою убогую фантазию.
Не привезёт в Киев боксер никакую вакцину как не привёл никаких инвестиций хотя намекал когда лез в мэры.
Все на что он способен это взять откат за протекцию на бюджетные средства

Ага -- вижу аргументы закончились -- началась песня старого комуняки с переходом не личности :lol:

Какие могут быть аргументы в споре с невеждой пыжащимся показать свою значимость и не понимающим что иногда, а в его случае и часто, лучше молчать - умнее будешь.
Что касается коммуняк, то они вместе с бывшими комсомольцами и гебистами давно перекрасились в патриотов-националистов, правда, риторика и методы остались прежними в отличие от словаря. И их апологеты такие как ты те же что и раньше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:50

Re: Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...

тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:54

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
Тяжела доля тролля от власти - ничего не знает, но в любую дискуссию вынужден лезть включая свою убогую фантазию.
Не привезёт в Киев боксер никакую вакцину как не привёл никаких инвестиций хотя намекал когда лез в мэры.
Все на что он способен это взять откат за протекцию на бюджетные средства

Ага -- вижу аргументы закончились -- началась песня старого комуняки с переходом не личности :lol:

Какие могут быть аргументы в споре с невеждой пыжащимся показать свою значимость и не понимающим что иногда, а в его случае и часто, лучше молчать - умнее будешь.
Что касается коммуняк, то они вместе с бывшими комсомольцами и гебистами давно перекрасились в патриотов-националистов, правда, риторика и методы остались прежними в отличие от словаря. И их апологеты такие как ты те же что и раньше

Любые аргументы: список запрещенных к продаже веществ, законы. -- брызганье слюной да убогие обзывалки, если что, к ним не относятся...
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:58

  yama написав:тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?

Нет, конечно. Но государство собирается закупить 2 ляма доз на всю страну -- хотя на один Киев лямов 6 нужно... -- вот и приходится мерам что-то самим придумывать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:01

  _hunter написав:
  yama написав:тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?

Нет, конечно. Но государство собирается закупить 2 ляма доз на всю страну -- хотя на один Киев лямов 6 нужно... -- вот и приходится мерам что-то самим придумывать.
так на х.... такое правительство нужно ? когда мер должен на международном уровне решать вопросы ? :shock: В комапниях это называется прыгать через голову начальника и докладывать сразу выше стоящему . по форме мер должен доложить министру - " мне нужно то то на внешнем рынке " и получить от министра это или добро на это и т.п.
Если бытовую химию и швабры для Уборщицы будет закупать не завгосп, а ген директор предприятия или собственник то зачем такой завгосп ???
Востаннє редагувалось yama в Вів 26 січ, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:02

22.01.2021,
Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу

- А сколько это будет стоить?
И кто будет обилечивать?

А украинцам пора задуматься о создании собственного Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?

Нет, конечно. Но государство собирается закупить 2 ляма доз на всю страну -- хотя на один Киев лямов 6 нужно... -- вот и приходится мерам что-то самим придумывать.
так на х.... такое правительство нужно ? когда мер должен на международном уровне решать вопросы ? :shock: В комапниях это называется прыгать через голову начальника и докладывать сразу выше стоящему . по форме мер должен доложить министру - " мне нужно то то на внешнем рынке " и получить от министра это или добро на это и т.п.
Если бытовую химию и швабры для Уборщицы будет закупать не завгосп, а ген директор предприятия или собственник то зачем такой завгосп ???

Ну, какое есть... А что вы взамен предлагаете? -- сидеть и нифига не делать?
Т.е. вы считаете -- Степанов не в курсе о населении Киева с вышеупомянутыми Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ? -- что ему отдельно об этом докладывать нужно? :shock:

Ну, х.з. -- автобусы давеча закупали напрямую. Чем вакцины сильно хуже в этом плане?
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