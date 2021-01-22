Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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shapo написав:1) Зачем верить, просветите что знаете ещё о австралийской медицине кроме этой статьи 2) "Компания не может рекламировать препараты отпускаемые по рецепту" Про протоколы медицинские слышать не приходилось и страховую медицину?Без них можно выписать рецепт?
1) вы, похоже, намека не поняли: >>> Верю. Честно-честно. Больше можете не ляпать. -- поэтому напишу прямо: ничего не знаю и знать не хочу. 2) >>> Про протоколы медицинские слышать не приходилось и страховую медицину?Без них можно выписать рецепт? Аргументы становятся все более странными... -- зачем выписывать рецепт "без них" -- если можно выписать рецепт с ними? -- на те же вакцины от гриппа рецепты "как-то" умудряются выписывать -- чем корона хуже?
Тяжела доля тролля от власти - ничего не знает, но в любую дискуссию вынужден лезть включая свою убогую фантазию. Не привезёт в Киев боксер никакую вакцину как не привёл никаких инвестиций хотя намекал когда лез в мэры. Все на что он способен это взять откат за протекцию на бюджетные средства
Ага -- вижу аргументы закончились -- началась песня старого комуняки с переходом не личности
shapo написав: Тяжела доля тролля от власти - ничего не знает, но в любую дискуссию вынужден лезть включая свою убогую фантазию. Не привезёт в Киев боксер никакую вакцину как не привёл никаких инвестиций хотя намекал когда лез в мэры. Все на что он способен это взять откат за протекцию на бюджетные средства
Ага -- вижу аргументы закончились -- началась песня старого комуняки с переходом не личности
Какие могут быть аргументы в споре с невеждой пыжащимся показать свою значимость и не понимающим что иногда, а в его случае и часто, лучше молчать - умнее будешь. Что касается коммуняк, то они вместе с бывшими комсомольцами и гебистами давно перекрасились в патриотов-националистов, правда, риторика и методы остались прежними в отличие от словаря. И их апологеты такие как ты те же что и раньше
тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?
shapo написав: Тяжела доля тролля от власти - ничего не знает, но в любую дискуссию вынужден лезть включая свою убогую фантазию. Не привезёт в Киев боксер никакую вакцину как не привёл никаких инвестиций хотя намекал когда лез в мэры. Все на что он способен это взять откат за протекцию на бюджетные средства
Ага -- вижу аргументы закончились -- началась песня старого комуняки с переходом не личности
Какие могут быть аргументы в споре с невеждой пыжащимся показать свою значимость и не понимающим что иногда, а в его случае и часто, лучше молчать - умнее будешь. Что касается коммуняк, то они вместе с бывшими комсомольцами и гебистами давно перекрасились в патриотов-националистов, правда, риторика и методы остались прежними в отличие от словаря. И их апологеты такие как ты те же что и раньше
Любые аргументы: список запрещенных к продаже веществ, законы. -- брызганье слюной да убогие обзывалки, если что, к ним не относятся...
yama написав:тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?
Нет, конечно. Но государство собирается закупить 2 ляма доз на всю страну -- хотя на один Киев лямов 6 нужно... -- вот и приходится мерам что-то самим придумывать.
yama написав:тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?
Нет, конечно. Но государство собирается закупить 2 ляма доз на всю страну -- хотя на один Киев лямов 6 нужно... -- вот и приходится мерам что-то самим придумывать.
так на х.... такое правительство нужно ? когда мер должен на международном уровне решать вопросы ? В комапниях это называется прыгать через голову начальника и докладывать сразу выше стоящему . по форме мер должен доложить министру - " мне нужно то то на внешнем рынке " и получить от министра это или добро на это и т.п. Если бытовую химию и швабры для Уборщицы будет закупать не завгосп, а ген директор предприятия или собственник то зачем такой завгосп ???
Востаннє редагувалось yama в Вів 26 січ, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
22.01.2021, Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу
- А сколько это будет стоить? И кто будет обилечивать?
А украинцам пора задуматься о создании собственного Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yama написав:тема вакцины мне поифгу , но вот я не пойму у нас теперь не государство а Союз независимых государств а Киев это отдельное государство ? И в закупках на внешних рынках Киев будет конкурировать с Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ?
Нет, конечно. Но государство собирается закупить 2 ляма доз на всю страну -- хотя на один Киев лямов 6 нужно... -- вот и приходится мерам что-то самим придумывать.
так на х.... такое правительство нужно ? когда мер должен на международном уровне решать вопросы ? В комапниях это называется прыгать через голову начальника и докладывать сразу выше стоящему . по форме мер должен доложить министру - " мне нужно то то на внешнем рынке " и получить от министра это или добро на это и т.п. Если бытовую химию и швабры для Уборщицы будет закупать не завгосп, а ген директор предприятия или собственник то зачем такой завгосп ???
Ну, какое есть... А что вы взамен предлагаете? -- сидеть и нифига не делать? Т.е. вы считаете -- Степанов не в курсе о населении Киева с вышеупомянутыми Луцком Харьковом Одессой и Черновцами ? -- что ему отдельно об этом докладывать нужно?
Ну, х.з. -- автобусы давеча закупали напрямую. Чем вакцины сильно хуже в этом плане?