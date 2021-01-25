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Пів мільйона киян можуть
безкоштовно отримати вакцину...

Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:32

  _hunter написав:Про "дали добро" -- можете уточнить напрямую у депутата от вашего района...
Деньги в бюджете прописаны. Разрешение от МОЗа на подходе:
Украина "в ближайшее время" получит первую партию вакцины против COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 000 доз.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ

-- не стоит так волноваться -- процесс потихоньку налаживается :)

Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька?
Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете.
А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:51

  shapo написав:
  _hunter написав:Про "дали добро" -- можете уточнить напрямую у депутата от вашего района...
Деньги в бюджете прописаны. Разрешение от МОЗа на подходе:
Украина "в ближайшее время" получит первую партию вакцины против COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 000 доз.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ

-- не стоит так волноваться -- процесс потихоньку налаживается :)

Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька?
Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете.
А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?

Так "одобрямс" от гор-совета требовался? :shock: Но не вопрос -- можно и у него узнать.
Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...

(это, конечно, на прошлый год, но на этот там сильно ничего не поменялось)
Я все понимаю, возраст-все такое, но Шмыгаль а не Шустер :lol:
и да -- это гарантия того, что протоколы будут :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:13

  _hunter написав:
  shapo написав:Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька?
Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете.
А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?

Так "одобрямс" от гор-совета требовался? :shock: Но не вопрос -- можно и у него узнать.
Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...

(это, конечно, на прошлый год, но на этот там сильно ничего не поменялось)
Я все понимаю, возраст-все такое, но Шмыгаль а не Шустер :lol:
и да -- это гарантия того, что протоколы будут :)

Насмешил.
Цифры на содержание всего здравоохранения города за прошлый год это, оказывается, деньги выделенные в этом году на закупку вакцины.
А слова Шмыгаля это как проба на слитке банковского золота.
Жги ещё.
Последний вопрос т. к ты не только про Австралию ничего не знаешь, но и про Киев.
Сколько тебе лет что ты совок в любом сообщении вспоминаешь?
Ты при СССР хоть под стол пешком ходил?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:22

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька?
Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете.
А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?

Так "одобрямс" от гор-совета требовался? :shock: Но не вопрос -- можно и у него узнать.
Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...

(это, конечно, на прошлый год, но на этот там сильно ничего не поменялось)
Я все понимаю, возраст-все такое, но Шмыгаль а не Шустер :lol:
и да -- это гарантия того, что протоколы будут :)

Насмешил.
Цифры на содержание всего здравоохранения города за прошлый год это, оказывается, деньги выделенные в этом году на закупку вакцины.
А слова Шмыгаля это как проба на слитке банковского золота.
Жги ещё.
Последний вопрос т. к ты не только про Австралию ничего не знаешь, но и про Киев.
Сколько тебе лет что ты совок в любом сообщении вспоминаешь?
Ты при СССР хоть под стол пешком ходил?


>>> Цифры на содержание всего здравоохранения города за прошлый год это, оказывается, деньги выделенные в этом году на закупку вакцины.
Что непонятного в этой короткой:
  _hunter написав:Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...

фразе??? -- кто говорил что весь бюджет на закупку вакцини спустят?
серьезно -- сенильная деменция под вечер разгулялась?

>>> А слова Шмыгаля это как проба на слитке банковского золота.
Так Шмыгаля или Шустера? ;)
Но да -- пока не доказанно обратное -- "весят" они больше, чем слова диванного критика shapo...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:02

  _hunter написав:Но да -- пока не доказанно обратное -- "весят" они больше, чем слова диванного критика shapo...

Дела клерка от Ахметова Шмыгаля как и воспитанника ОПГ Рыбки Кличко гораздо красноречивее их ничего не стоящих слов.
Так сколько все-таки тебе лет, про-властный тролль?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:35

  shapo написав:
  _hunter написав:Но да -- пока не доказанно обратное -- "весят" они больше, чем слова диванного критика shapo...

Дела клерка от Ахметова Шмыгаля как и воспитанника ОПГ Рыбки Кличко гораздо красноречивее их ничего не стоящих слов.
Так сколько все-таки тебе лет, про-властный тролль?

Да-да -- я помню: как только у "пенсионера" наступает состояние "сказать по делу нечего, но что-то сказать хочется" начинается "троль/ОПЗЖ/алехархе/итд"... -- начинает утомлять. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Но да -- пока не доказанно обратное -- "весят" они больше, чем слова диванного критика shapo...

Дела клерка от Ахметова Шмыгаля как и воспитанника ОПГ Рыбки Кличко гораздо красноречивее их ничего не стоящих слов.
Так сколько все-таки тебе лет, про-властный тролль?

Да-да -- я помню: как только у "пенсионера" наступает состояние "сказать по делу нечего, но что-то сказать хочется" начинается "троль/ОПЗЖ/алехархе/итд"... -- начинает утомлять. :lol:

Клоун, не тебе, убогому адвокату такой же власти, кого-то попрекать в невежестве.
В отличие от тебя лезущего во все темы я пишу только там где знаю предмет.
Ты как девушка на выданье так и не скажешь свой возраст, знаток совка?
Или на фабрике троллей это табу?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:16

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Дела клерка от Ахметова Шмыгаля как и воспитанника ОПГ Рыбки Кличко гораздо красноречивее их ничего не стоящих слов.
Так сколько все-таки тебе лет, про-властный тролль?

Да-да -- я помню: как только у "пенсионера" наступает состояние "сказать по делу нечего, но что-то сказать хочется" начинается "троль/ОПЗЖ/алехархе/итд"... -- начинает утомлять. :lol:

Клоун, не тебе, убогому адвокату такой же власти, кого-то попрекать в невежестве.
В отличие от тебя лезущего во все темы я пишу только там где знаю предмет.
Ты как девушка на выданье так и не скажешь свой возраст, знаток совка?
Или на фабрике троллей это табу?

Да-да -- все понял -- троль/власть/бла-бла-бла -- повторяешся :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:05

  _hunter написав:Да-да -- все понял -- троль/власть/бла-бла-бла -- повторяешся :)

Нет,ты до сих пор не понял, что скрывая свой возраст и при этом лая на совок ты становишься просто дворовой шавкой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:25

  shapo написав:
  _hunter написав:Да-да -- все понял -- троль/власть/бла-бла-бла -- повторяешся :)

Нет,ты до сих пор не понял, что скрывая свой возраст и при этом лая на совок ты становишься просто дворовой шавкой

Дедушко, ты на полном серьезе считаешь, что возраст дает некую индульгенцию на оценочные суждения? -- сорян, но "Дурак с возрастом не становится мудрецом-он становится старым дураком" (с)...
_hunter
 
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