Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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_hunter написав:Про "дали добро" -- можете уточнить напрямую у депутата от вашего района... Деньги в бюджете прописаны. Разрешение от МОЗа на подходе:
Украина "в ближайшее время" получит первую партию вакцины против COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 000 доз.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ
-- не стоит так волноваться -- процесс потихоньку налаживается
Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька? Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете. А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?
_hunter написав:Про "дали добро" -- можете уточнить напрямую у депутата от вашего района... Деньги в бюджете прописаны. Разрешение от МОЗа на подходе:
Украина "в ближайшее время" получит первую партию вакцины против COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 000 доз.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ
-- не стоит так волноваться -- процесс потихоньку налаживается
Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька? Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете. А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?
Так "одобрямс" от гор-совета требовался? Но не вопрос -- можно и у него узнать. Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...
(это, конечно, на прошлый год, но на этот там сильно ничего не поменялось) Я все понимаю, возраст-все такое, но Шмыгаль а не Шустер и да -- это гарантия того, что протоколы будут
shapo написав:Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька? Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете. А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?
Так "одобрямс" от гор-совета требовался? Но не вопрос -- можно и у него узнать. Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...
(это, конечно, на прошлый год, но на этот там сильно ничего не поменялось) Я все понимаю, возраст-все такое, но Шмыгаль а не Шустер и да -- это гарантия того, что протоколы будут
Насмешил. Цифры на содержание всего здравоохранения города за прошлый год это, оказывается, деньги выделенные в этом году на закупку вакцины. А слова Шмыгаля это как проба на слитке банковского золота. Жги ещё. Последний вопрос т. к ты не только про Австралию ничего не знаешь, но и про Киев. Сколько тебе лет что ты совок в любом сообщении вспоминаешь? Ты при СССР хоть под стол пешком ходил?
shapo написав:Зачем мне какой-то депутат если заявление делает Виталька? Вы так смело утверждаете о деньгах на вакцину в киевском бюджете что наверняка приведёте эту строчку в бюджете. А заявы у Шустера о том, что вакцина прибудет в Украину это уже что, гарантия разработанного и утверждённого минздравом протокола вакцинации?
Так "одобрямс" от гор-совета требовался? Но не вопрос -- можно и у него узнать. Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...
(это, конечно, на прошлый год, но на этот там сильно ничего не поменялось) Я все понимаю, возраст-все такое, но Шмыгаль а не Шустер и да -- это гарантия того, что протоколы будут
Насмешил. Цифры на содержание всего здравоохранения города за прошлый год это, оказывается, деньги выделенные в этом году на закупку вакцины. А слова Шмыгаля это как проба на слитке банковского золота. Жги ещё. Последний вопрос т. к ты не только про Австралию ничего не знаешь, но и про Киев. Сколько тебе лет что ты совок в любом сообщении вспоминаешь? Ты при СССР хоть под стол пешком ходил?
>>> Цифры на содержание всего здравоохранения города за прошлый год это, оказывается, деньги выделенные в этом году на закупку вакцины. Что непонятного в этой короткой:
_hunter написав:Конкретную строчку искать лень, но она где-то тут:
... здравоохранение — 6 млрд 717 млн (12%), ...
фразе??? -- кто говорил что весь бюджет на закупку вакцини спустят? серьезно -- сенильная деменция под вечер разгулялась?
>>> А слова Шмыгаля это как проба на слитке банковского золота. Так Шмыгаля или Шустера? Но да -- пока не доказанно обратное -- "весят" они больше, чем слова диванного критика shapo...
_hunter написав:Но да -- пока не доказанно обратное -- "весят" они больше, чем слова диванного критика shapo...
Дела клерка от Ахметова Шмыгаля как и воспитанника ОПГ Рыбки Кличко гораздо красноречивее их ничего не стоящих слов. Так сколько все-таки тебе лет, про-властный тролль?
Да-да -- я помню: как только у "пенсионера" наступает состояние "сказать по делу нечего, но что-то сказать хочется" начинается "троль/ОПЗЖ/алехархе/итд"... -- начинает утомлять.
Клоун, не тебе, убогому адвокату такой же власти, кого-то попрекать в невежестве. В отличие от тебя лезущего во все темы я пишу только там где знаю предмет. Ты как девушка на выданье так и не скажешь свой возраст, знаток совка? Или на фабрике троллей это табу?
shapo написав:Дела клерка от Ахметова Шмыгаля как и воспитанника ОПГ Рыбки Кличко гораздо красноречивее их ничего не стоящих слов. Так сколько все-таки тебе лет, про-властный тролль?
Да-да -- я помню: как только у "пенсионера" наступает состояние "сказать по делу нечего, но что-то сказать хочется" начинается "троль/ОПЗЖ/алехархе/итд"... -- начинает утомлять.
Клоун, не тебе, убогому адвокату такой же власти, кого-то попрекать в невежестве. В отличие от тебя лезущего во все темы я пишу только там где знаю предмет. Ты как девушка на выданье так и не скажешь свой возраст, знаток совка? Или на фабрике троллей это табу?
Да-да -- все понял -- троль/власть/бла-бла-бла -- повторяешся