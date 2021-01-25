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Пів мільйона киян можуть
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Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:05

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Да-да -- все понял -- троль/власть/бла-бла-бла -- повторяешся :)

Нет,ты до сих пор не понял, что скрывая свой возраст и при этом лая на совок ты становишься просто дворовой шавкой

Дедушко, ты на полном серьезе считаешь, что возраст дает некую индульгенцию на оценочные суждения? -- сорян, но "Дурак с возрастом не становится мудрецом-он становится старым дураком" (с)...

Пацан, для тебя, разглагольствующего тут о том в чем обычно ни черта не смыслишь это кажется нормальным.
Но для вменяемых людей это не так. Как о вкусе устриц может судить тот кто их ел, так и о СССР может судить только тот, кто при нем прожил хотя бы лет 30.
Остальные максимум могут пересказывать прочитанное у нынешних украинских "историков" для которых совок, а не собственное убожество и есть причина деградации Украины за 30 лет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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