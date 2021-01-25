Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...

_hunter написав:
Дедушко, ты на полном серьезе считаешь, что возраст дает некую индульгенцию на оценочные суждения? -- сорян, но "Дурак с возрастом не становится мудрецом-он становится старым дураком" (с)...
Пацан, для тебя, разглагольствующего тут о том в чем обычно ни черта не смыслишь это кажется нормальным.
Но для вменяемых людей это не так. Как о вкусе устриц может судить тот кто их ел, так и о СССР может судить только тот, кто при нем прожил хотя бы лет 30.
Остальные максимум могут пересказывать прочитанное у нынешних украинских "историков" для которых совок, а не собственное убожество и есть причина деградации Украины за 30 лет