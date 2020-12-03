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В Україні планують встановити
600 камер фото- та...

В Україні планують встановити 600 камер фото- та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:51

В Україні планують встановити 600 камер фото- та...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ мають намір встановити по всій країні 600 камер автофотовідеофіксації протягом трьох-чтотирьох років.

Дивися повний текст В Україні планують встановити 600 камер фото- та відеофіксації.
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