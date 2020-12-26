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Суд почав банкрутство мережі
супермаркетів «Фуршет»

Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:21

Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»

Пропонуємо до обговорення:
Всі вимоги кредиторів приймаються до 16 лютого 2021 року, повідомляє Retailers.ua.

Дивися повний текст Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет».
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:21

Все что я вам должен, я все прощаю. Баленко. Красивая схема.
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