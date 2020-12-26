Всі вимоги кредиторів приймаються до 16 лютого 2021 року, повідомляє Retailers.ua.
Дивися повний текст Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет».
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:21
Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет».
Додано: Суб 23 січ, 2021 16:39
Это всё потому, что кто-то сильно дорогие скрипки с штиблетами покупал. А бизнес пустил на самотёк на нанятых менеджеров. А как ухайдокать хозяйский бизнес наёмные менеджеры знают лучше всех. Сейчас все уволятся и пойдут резюме раскидывать какие они суперспециалисты.
Додано: Нед 24 січ, 2021 01:10
Re: Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»
Один из самых противных супермаркетов. Туда ему и дорога.
Следующие за ним Эко-маркет и Велика кишеня.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 26 січ, 2021 08:37
8 млн грн не смогли выплатить? Для сети супермаркетов это совсем небольшая сумма...Видимо это было сознательное банкротство
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