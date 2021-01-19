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Google пригрозив Австралії
відключенням пошуку через...

Google пригрозив Австралії відключенням пошуку через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:33

Google пригрозив Австралії відключенням пошуку через...

Пропонуємо до обговорення:
Джерело: прес-служба Google, агентства "Reuters"і"Інтерфакс-Україна"

Дивися повний текст Google пригрозив Австралії відключенням пошуку через монетизацію новин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:33

Совсем с баобаба рухнули.
Это, как если бы от магазина потребовали свалить товары в кучу, а за информацию для покупателя, к какой части кучи лежит нужный товар, магазин должен был заплатить производителю товара.
Кому нужно чтобы их информационный контент увидел потребитель? Поисковик это помогает сделать бесплатно, правительство, как это везде бывает, сует свое свиное рыло в это дело. Ну, пусть гуглы блокнут на сутки поисковик в австралии. Во народ порадуется, и подякует чиновникам.
EKO
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