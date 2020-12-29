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Відомий продавець техніки
дозволив клієнтам надавати...

Відомий продавець техніки дозволив клієнтам надавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 00:31

Відомий продавець техніки дозволив клієнтам надавати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Відомий продавець техніки дозволив клієнтам надавати цифрові паспорти.
R2
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идиотов детектят по установленной Дие? оригинальненько-с
cohan
 
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