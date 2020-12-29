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Відомий продавець техніки дозволив клієнтам надавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 січ, 2021 00:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Відомий продавець техніки дозволив клієнтам надавати цифрові паспорти
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Додано: Суб 23 січ, 2021 00:31
идиотов детектят по установленной Дие? оригинальненько-с
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