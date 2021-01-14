Три роки тому найбільший банк країни, який понад рік до того часу перебував у власності держави, очолив чеський математик і банкір Петр Крумханзл.
Дивися повний текст Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час Крумханзла.
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Додано: Суб 23 січ, 2021 03:36
Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час...
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Дивися повний текст Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час Крумханзла.
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