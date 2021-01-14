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Сім трансформацій ПриватБанку:
як змінився банк за час...

Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 03:36

Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час...

Пропонуємо до обговорення:
Три роки тому найбільший банк країни, який понад рік до того часу перебував у власності держави, очолив чеський математик і банкір Петр Крумханзл.

Дивися повний текст Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час Крумханзла.
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 03:36

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