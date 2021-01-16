Експерти відзначили, що в поточному році варто очікувати більш значного зростання цін на житло.
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Додано: Суб 23 січ, 2021 10:36
Де зростуть ціни на житло (думка експерта)
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Дивися повний текст Де зростуть ціни на житло (думка експерта).
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