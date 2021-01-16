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Де зростуть ціни на
житло (думка експерта)

Де зростуть ціни на житло (думка експерта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 10:36

Де зростуть ціни на житло (думка експерта)

Пропонуємо до обговорення:
Експерти відзначили, що в поточному році варто очікувати більш значного зростання цін на житло.

Дивися повний текст Де зростуть ціни на житло (думка експерта).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 10:36

бггггг) буит
тока даражадь)))
luckymix
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