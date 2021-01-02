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Виселяють з квартири
за борги: що робити

Виселяють з квартири за борги: що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 10:54

Виселяють з квартири за борги: що робити

Пропонуємо до обговорення:
Втратити нерухомість можуть навіть ті, хто ніколи в житті не брав кредитів!

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 10:54

У Ольги из Мариуполя мозгов нет. Даже не жалко.
40% в день. Где она собиралась брать деньги? И почему сразу там не взяла?
p_a_l
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