Втратити нерухомість можуть навіть ті, хто ніколи в житті не брав кредитів!
Дивися повний текст Виселяють з квартири за борги: що робити.
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Додано: Суб 23 січ, 2021 10:54
Виселяють з квартири за борги: що робити
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Дивися повний текст Виселяють з квартири за борги: що робити.
Додано: Суб 23 січ, 2021 10:54
У Ольги из Мариуполя мозгов нет. Даже не жалко.
40% в день. Где она собиралась брать деньги? И почему сразу там не взяла?
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