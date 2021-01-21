Про це повідомляється в прес-релізі Укренерго.
Дивися повний текст За рік Україна стала споживати менше електроенергії.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 січ, 2021 17:14
За рік Україна стала споживати менше електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік Україна стала споживати менше електроенергії.
Додано: Суб 23 січ, 2021 17:14
В новости от типа 23го января: "прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января".
Как в мультфильме про домовёнка Кузю: "Постой, скажи, 30е марта скоро?" - "Опомнился! Май на носу!"
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