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За рік Україна стала споживати
менше електроенергії

За рік Україна стала споживати менше електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 17:14

За рік Україна стала споживати менше електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в прес-релізі Укренерго.

Дивися повний текст За рік Україна стала споживати менше електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 17:14

В новости от типа 23го января: "прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января".
Как в мультфильме про домовёнка Кузю: "Постой, скажи, 30е марта скоро?" - "Опомнился! Май на носу!"
moveton
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