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Нові податки і збори в 2021

Нові податки і збори в 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:32

Нові податки і збори в 2021

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:32

Для первой группы рост на 2000 это сильная заявка на расширение бизнеса.
Ratatui
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