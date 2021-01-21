Єдиний податок
Дивися повний текст Нові податки і збори в 2021.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 січ, 2021 18:32
Нові податки і збори в 2021
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки і збори в 2021.
Додано: Суб 23 січ, 2021 18:32
Для первой группы рост на 2000 это сильная заявка на расширение бизнеса.
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