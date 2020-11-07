Валютні депозити замінять форвардами

Додано: Суб 23 січ, 2021 20:58

за чей счет пикничек будет?: и тебе повышенные проценты с гривневого депозита, и тебе долляры назад возвратят ?



ну хотя если предположить укрепление гривни, то как бы теоретически вроде как банку выгодно отдавать человеку в конце договора меньше долларов (по повышенному, заранее известному курсу) чем текущий на этот момент курс (и чем на момент заключения договоров). Но банк всё-равно должен платить повышенные проценты за гривневый депозит.

И еще вопрос, какой будет курс и как тут в таких условиях неопределенности можно на таком строить депозит-форвардную схему. И как сводить дебет с кредитом в случае если будет серьезный шухер и долларов "по заранее оговоренному курсу" на всех не хватит.



мутно все это как-то.