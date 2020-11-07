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замінять форвардами

Валютні депозити замінять форвардами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 20:45

Валютні депозити замінять форвардами

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть міняти долари через банківські термінали.

Дивися повний текст Валютні депозити замінять форвардами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 20:45

главное чтобы форвард гривневым возвратом не заменили, вообще схема выглядит мутноватой, и только патронат НБУ внушает какое-то доверие
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 20:58

Re: Валютні депозити замінять форвардами

за чей счет пикничек будет?: и тебе повышенные проценты с гривневого депозита, и тебе долляры назад возвратят ?

ну хотя если предположить укрепление гривни, то как бы теоретически вроде как банку выгодно отдавать человеку в конце договора меньше долларов (по повышенному, заранее известному курсу) чем текущий на этот момент курс (и чем на момент заключения договоров). Но банк всё-равно должен платить повышенные проценты за гривневый депозит.
И еще вопрос, какой будет курс и как тут в таких условиях неопределенности можно на таком строить депозит-форвардную схему. И как сводить дебет с кредитом в случае если будет серьезный шухер и долларов "по заранее оговоренному курсу" на всех не хватит.

мутно все это как-то.
Alex2007
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