Наприклад, це "чеські проекти" в таких столичних районах, як Оболонь та Троєщина.
Дивися повний текст У Києві різко дешевшає \"вторинка\". Щорічно цінник опускається на 10%.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 00:26
У Києві різко дешевшає "вторинка". Щорічно цінник...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві різко дешевшає \"вторинка\". Щорічно цінник опускається на 10%.
Додано: Нед 24 січ, 2021 00:26
Уж слишком часто на этом сайте идет загон в недвигу. Последний абзац какбы намекает на "собственное умозаключение" - надо продавать старое и покупать новое. Ага, даа, щас
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