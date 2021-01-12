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У Києві різко дешевшає
"вторинка". Щорічно цінник...

У Києві різко дешевшає "вторинка". Щорічно цінник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 00:26

У Києві різко дешевшає "вторинка". Щорічно цінник...

Пропонуємо до обговорення:
Наприклад, це "чеські проекти" в таких столичних районах, як Оболонь та Троєщина.

Дивися повний текст У Києві різко дешевшає \"вторинка\". Щорічно цінник опускається на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 00:26

Уж слишком часто на этом сайте идет загон в недвигу. Последний абзац какбы намекает на "собственное умозаключение" - надо продавать старое и покупать новое. Ага, даа, щас
kozlodoev
 
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