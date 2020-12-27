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У Саудівській Аравії
побудують місто без машин

У Саудівській Аравії побудують місто без машин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 02:50

У Саудівській Аравії побудують місто без машин

Пропонуємо до обговорення:
Влада Саудівської Аравії на березі Червоного моря запланували будівництво нового екологічного міста, головною особливістю якого стане повна відсутність автомобільних доріг і відповідно машин в ньому.

Дивися повний текст У Саудівській Аравії побудують місто без машин.
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