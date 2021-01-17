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Експерти назвали найдорожчі за вартістю життя країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 128 місце в рейтингу найдорожчих за вартістю життя держав Cost of Living Index by Country 2021.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 08:25
Список треба вивернути. Україна - 11-а в списку найдешевших країн.
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