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Експерти назвали найдорожчі
за вартістю життя країни

Експерти назвали найдорожчі за вартістю життя країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 08:25

Експерти назвали найдорожчі за вартістю життя країни

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 128 місце в рейтингу найдорожчих за вартістю життя держав Cost of Living Index by Country 2021.

Дивися повний текст Експерти назвали найдорожчі за вартістю життя країни.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 08:25

Список треба вивернути. Україна - 11-а в списку найдешевших країн.
philippedcnr
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