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Найдешевші валюти світу:
ТОП-10 (інфографіка)

Найдешевші валюти світу: ТОП-10 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:03

Найдешевші валюти світу: ТОП-10 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найстабільнішими національними валютами вважаються американський долар, швейцарський франк, британський фунт та євро.

Дивися повний текст Найдешевші валюти світу: ТОП-10 (інфографіка).
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