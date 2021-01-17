Найстабільнішими національними валютами вважаються американський долар, швейцарський франк, британський фунт та євро.
Дивися повний текст Найдешевші валюти світу: ТОП-10 (інфографіка).
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:03
Найдешевші валюти світу: ТОП-10 (інфографіка)
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Дивися повний текст Найдешевші валюти світу: ТОП-10 (інфографіка).
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