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Купили квартиру, а
там борги – що робити

Купили квартиру, а там борги – що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:48

Купили квартиру, а там борги – що робити

Пропонуємо до обговорення:
На ринку вторинної нерухомості бувають випадки купівлі квартири з комунальними боргами без відома про них покупця. Хто має сплатити борги в придбаній квартирі та який порядок дій в цьому разі, залежить від ситуації.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:48

Что, опять в суд ? Это в наш говеный суд ? А может пусть тот кто требует долг старого владельца идет в суд ? По уму мое дело как нового собствееника предоставить документы о смене собственника, с какого пепугу я еще и в суд должен идти. Да простят меня гондурасцы но истиный гондурас тут и никакими революциями это не исправить как их не называй.
Igorten
 
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