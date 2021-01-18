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Євросоюз хоче передати надлишки
вакцин від коронавірусу...

Євросоюз хоче передати надлишки вакцин від коронавірусу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:49

Євросоюз хоче передати надлишки вакцин від коронавірусу...

Пропонуємо до обговорення:
У Євросоюзі розробляють схему передавання надлишків вакцин від коронавірусу біднішим країнам.

Дивися повний текст Євросоюз хоче передати надлишки вакцин від коронавірусу бідним країнам.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:49

Только неизвестно когда это будет, пока излишков в ЕС явно не наблюдается

https://www.unian.net/world/vlasti-ital ... 95533.html

https://www.irishtimes.com/business/hea ... -1.4459299
antikkristall
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