У Євросоюзі розробляють схему передавання надлишків вакцин від коронавірусу біднішим країнам.
Дивися повний текст Євросоюз хоче передати надлишки вакцин від коронавірусу бідним країнам.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:49
Євросоюз хоче передати надлишки вакцин від коронавірусу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз хоче передати надлишки вакцин від коронавірусу бідним країнам.
Додано: Нед 24 січ, 2021 10:49
Только неизвестно когда это будет, пока излишков в ЕС явно не наблюдается
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