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Мільярдер без грошей: де насправді "лежать" статки Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році Ілону Маску вдалося збільшити свої активи у 6 разів та на початку 2021 року стати найбагатшою людиною світу. Водночас Маска називають "найбіднішим мільярдером на планеті". Чому.
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