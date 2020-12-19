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Попит на іпотеку був рекордно високим два квартали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 10:56
Пропонуємо до обговорення:
За три останні роки суттєво пом’якшились стандарти іпотечного кредитування.
Дивися повний текст Попит на іпотеку був рекордно високим два квартали поспіль – НБУ
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:56
І ціни на квартири росли теж рекордно високо.
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