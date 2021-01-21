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Українцям платитимуть по дві
пенсії: яким буде розмір...

Українцям платитимуть по дві пенсії: яким буде розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 11:45

Українцям платитимуть по дві пенсії: яким буде розмір...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2021-му планують запустити накопичувальний рівень пенсійного забезпечення, в результаті частину зарплати потрібно буде відкладати на спеціальному рахунку, з якого можна буде отримати другу виплату під час досягнення пенсійного віку.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 11:46

я так розумію задача не в тому щоб забезпечити збільшення пенсійних виплат працюючим, а в тому щоб отримати додаткове фінансування державі
ruslan42212
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