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Українцям платитимуть по дві пенсії: яким буде розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 11:45
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2021-му планують запустити накопичувальний рівень пенсійного забезпечення, в результаті частину зарплати потрібно буде відкладати на спеціальному рахунку, з якого можна буде отримати другу виплату під час досягнення пенсійного віку.
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R2
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Додано: Нед 24 січ, 2021 11:46
я так розумію задача не в тому щоб забезпечити збільшення пенсійних виплат працюючим, а в тому щоб отримати додаткове фінансування державі
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ruslan42212
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Додано: Нед 24 січ, 2021 12:42
Достали уже своим враньем.
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Shall
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Додано: Нед 24 січ, 2021 13:39
Не все смогут прожить на пенсии 20 лет, вернее, смогут не только лишь все, а мало кто это сможет... Так что надо готовиться к земле... ))) (с) В.К.
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sergy_kulinich
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Додано: Нед 24 січ, 2021 16:56
хочу четыре пенсии, давайте обдирать дополнительными поборами уже сегодня!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Slon_Nosov
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Додано: Нед 24 січ, 2021 17:54
Українцям платитимуть по дві пенсії: Одну пенсію, якою немає. А іншу - якої не буде.
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zarturags
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:05
Бибипко тоже в 2011 рассказывал. Уже имеем 2021, а воз и нынче там.
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Ratatui
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:51
Ну и нафига, я сама себе накоплю сколько нужно и все точно будет мое. А не вот эта обдираловка.
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Juna
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