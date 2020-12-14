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Супутниковий інтернет від
SpaceX розширив покриття на...

Супутниковий інтернет від SpaceX розширив покриття на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 14:42

Супутниковий інтернет від SpaceX розширив покриття на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.

Дивися повний текст Супутниковий інтернет від SpaceX розширив покриття на Канаду і Британію.
R2
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