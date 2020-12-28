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Як економити на платіжках
до 50%? В уряді дали пораду

Як економити на платіжках до 50%? В уряді дали пораду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 14:53

Як економити на платіжках до 50%? В уряді дали пораду

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки встановленню приладів обліку та реалізації енергоефективних заходів на платіжках можна економити до 50% витрат і більше.

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R2
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